Haberler NBA Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!

Son dakika spor haberleri... NBA'de Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti. Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:00
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!-Oklahoma City Thunder: 110-102 | MAÇ SONUCU - Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti. NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu takımlarının mücadelesinde Cavaliers, ağırladığı Thunder'ı 8 sayı farkla geçti.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Evan Mobley 21 sayı ve 12 ribauntla, Jarrett Allen 21 sayı ve 11 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynarken All-Star oyuncusu Donovan Mitchell sağ bacağındaki ağrı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DAMIAN LILLARD 36 SAYI ATTI

Portland Trail Blazers'ın Minnesota Timberwolves'u 124-118 yendiği maçta Damian Lillard 36 sayı ve 8 asistle galibiyete önemli katkı verdi. Blazers'da Anfernee Simons 31 sayı, Jerami Grant ise 17 sayı ile oynadı. Minnesota'da ise Anthony Edwards 26 sayıyla, Rudy Gobert ve D'Angelo Russell 24'er sayıyla oynadı.

KLAY THOMPSON VE STEPHEN CURRY'DEN TOPLAM 66 SAYI

Golden State Warriors'ın, Boston Celtics'i 123-107 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Klay Thompson 34 sayı, Stephen Curry ise 6'sı üç sayılık olmak üzere atığı 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Boston Celtics'te Jaylen Brown, 31 sayı, 9 ribaunt ve Jayson Tatum ise 18 sayı kaydetmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

Miami Heat-San Antonio Spurs: 111-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-136

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 110-102

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 144-115

Golden State Warriors-Boston Celtics: 123-107

Denver Nuggets-Utah Jazz: 115-110

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 124-118

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