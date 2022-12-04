Haberler NBA Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'a 120-101 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 4 ribaunt, birer asist ve blokla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 11:42
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101 | MAÇ SONUCU - İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Anfernee Simons'un 45 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 116-111 mağlup etti. NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yendi.

Blazers'da Anfernee Simons, 45 sayı ile NBA kariyer rekoru kırdı. Blazers, bu maçı kazanmadan önce oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti.

Portland'da Jerami Grant 33 sayıyla Simons'dan sonra galibiyete önemli katkı sağladı. Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson'un 24 sayısı ve Lauri Markkanen'in 21 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

ALPEREN'İN 12 SAYI ATTIĞI MAÇTA ROCKETS MAĞLUP OLDU

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-101 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 20 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 4 ribaunt, birer asist ve blokla oynadı.

Batı Konferansı karşılaşmasında Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins 36 sayı, Stephen Curry ise 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Rockets'ta ise Kevin Porter 20 sayı ile maçta takımının en skorer oyuncusu olurken bu performans galibiyet getirmeye yetmedi.

SONUÇLAR:

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 96-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 96-105

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 128-135

Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-108

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-116

New York Knicks-Dallas Mavericks: 100-121

DİĞER
2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe'den eşine tam destek!
Tüm mülk sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'tahliye' kararı
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma"
Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, NBA Batı Konferansı lideri Suns'ı yendi
Detroit Pistons uzatmada Dallas'ı devirdi
Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (4 Aralık)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! Peres'ten F.Bahçe maçı yorumu! 11:55
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 11:39
Tyson Fury ünvanını korudu Tyson Fury ünvanını korudu 11:33
Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? 11:31
Altay - Boluspor maçı saat kaçta? Altay - Boluspor maçı saat kaçta? 11:12
Adanaspor - Göztepe maçı saat kaçta? Adanaspor - Göztepe maçı saat kaçta? 11:10
Daha Eski
Manisa FK - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Manisa FK - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:06
Fury Chisora'yı yendi! Unvanını korudu Fury Chisora'yı yendi! Unvanını korudu 11:03
Suarez kapışması! F.Bahçe ve G.Saray... Suarez kapışması! F.Bahçe ve G.Saray... 11:00
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" 10:41
2024 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 2024 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye'de yapılacak! 10:39
Aboubakar bombası! Görüşmeler... Aboubakar bombası! Görüşmeler... 10:34