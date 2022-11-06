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NBA | Alperen Şengün'ün 17 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün 17 sayılık performans Minnesota Timberwolves karşısında galibiyet için yetmedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00
NBA | Alperen Şengün'ün 17 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Minnesota Timberwolves'un, Houston Rockets'ı 129-117 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika 22 saniye süre aldı.

Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, bulduğu 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

MİLWAUKEE BUCKS, 9'DE 9 YAPTI

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 108-94 yenerek 9'de 9 yaptı.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde olduğu maçta Brook Lopez 25 sayı attı.

BOSTON CELTİCS, ÜÇLÜK REKORUNU KIRDI

Boston Celtics, New York Knicks'i 133-118 mağlup etti. Boston Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve Jayson Tatum 26 sayı attı.

Boston Celtics, maçta bulduğu 27 üçlükle bir maçta bulduğu en fazla üçlük sayısıyla NBA takım rekorunu kırdı.

New York Knicks'te Julius Randle, 29 sayı, RJ Barrett ise 27 sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

Orlando Magic-Sacramento Kings: 123-126

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 94-98

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans:124-121

New York Knicks-Boston Celtics: 118-133

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 108-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 129-117

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 126-101

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 102-82

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