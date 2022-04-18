Boston Celtics-Brooklyn Nets: 115-114 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Boston Celtics play-off'lara galibiyetle başladı!

NBA Doğu konferansı play-off ilk turu ilk maçında Boston Celtics ile Brooklyn Nets karşılaştı.

Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 29-28 önde kapatırken ikinci çeyrekte konuk takım eşitliği sağladı. Celtics üçüncü çeyrekte 11 sayı fark yakalarken mücadele Tatum'un son anda attığı basketle 115-114 Boston Celtics lehine sona erdi.

Boston'da Tatum, 31 sayı 4 ribaund ve 8 asist ile takımı adına önemli bir performans sergilerken, takımın bir diğer yıldız ismi Brown 23 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.

Boston Celtics ile Brooklyn Nets arasında serinin ikinci maçı 21 Nisan Parşembe gecesi TSİ 02.00'de yine TD Garden'da oynanacak.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'Lİ HEAT GALİP

Gecenin bir diğer play-off maçında Doğu Konferansı birincisi Miami Heat, Atlanta Hawks'ı konuk ettiği maçta 115-91 kazandı. Miami Heat'te Duncan Robison 27, Jimmy Butler 21 sayı ile öne çıktı. Miami Heat forması giyen milli pivot Ömer Faruk Yurtseven, 4.58 dakika süre alıp 5 sayı üretti.