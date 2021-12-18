Stephen Curry şov yaptı Golden State Warriors kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nda yer alan Boston Celtics'e konu oldu.
Warriors karşılaşmadan 111-107 üstün ayrılırken Stephen Curry 30 sayı, 5 ribaund,4 asist, Andrew Wiggins ise 27 sayı6 ribaund ile galibiyette pay sahibi oldular.
Ev sahibi takımda Jason Tatum'un 27 sayı, 8 ribaund, 6 asistlik performansı yeterli olmadı.
Boston Celtics'te corona virüs testleri pozitif çıkan Al Horford, Grant Williams, Jabari Parker, Juancho Hernangomez ve Sam HAuser maçta forma giyemedi. Dennis Schroder ise hastalandığı için karşılaşmada yer almadı. İlk yarıda sakatlanan Romeo Langford ikinci yarı sahaya çıkamadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic 105-115 Miami Heat
Atlanta Hawks 115-133 Denver Nuggets
New Orleans Pelicans 116-112
Utah Jazz 126-128 San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves 110-92 Los Angeler Lakers
Portland Trail Blazers 125-116 Charlotte Hornets
Sacramento Kings 105-124 Memphis Grizzlies