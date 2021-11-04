Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia Chicago'yu devirdi! | İşte günün sonuçları

NBA 'e 11 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 103-98'lik skorla geçti.

76ers'ta Seth Curry 22, Joel Embiid ve Georges Niang 18'er sayıyla üst üste 4. olmak üzere sezonun 6. galibiyetinde ön plana çıktı. İlk 5'te başladığı müsabakada 26 dakika 1 saniye görev alan Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

İkinci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 37, Zach LaVine 27, Lonzo Ball 13 sayıyla mücadele etti.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 107-104

Indiana Pacers-New York Knicks: 111-98

Orlando Magic-Boston Celtics: 79-92

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 103-98

Washington Wizards-Toronto Raptors: 100-109

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 117-108

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 108-106

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 115-126

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 108-109

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 114-92

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 112-99