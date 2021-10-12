Michael Jordan'dan aşı açıklaması!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, NBA'in COVID-19 politikalarını desteklediğini söyledi.

NBA'de son dönemde en çok gündemde yer alan konulardan biri, lig tarafından uygulamaya konulan COVID-19 protokolleriydi ve Charlotte Hornets'ın sahibi olan efsane oyuncu Jordan da bu konuda fikirlerini sundu.

The Today Show'da röportaj yapan MJ, ligin COVID-19 politikalarını tam olarak desteklediğini belirtirken, "bilime inancının tam" olduğunu açıkladı:

"Bu konuda lig ile tamamen aynı frekanstayım. Herkes aşılar hakkında konuşuyor ve şahsen, benim bilime olan inancım tam ve öyle de kalacak. Umarım herkes ligin koyduğu kurallara uyar. Böyle olduğu takdirde, iyi durumda olacağız."