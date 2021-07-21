Haberler NBA Son dakika spor haberi: NBA'de Phoenix Suns'ı 105-98 yenen Milwaukee Bucks 2020-21 sezonu şampiyonu oldu!

Son dakika spor haberi: NBA'de Phoenix Suns'ı 105-98 yenen Milwaukee Bucks 2020-21 sezonu şampiyonu oldu!

Son dakika spor haberleri... NBA'de şampiyon belli oldu. Milwaukee Bucks ile Phoenix Suns arasında devam eden final serisi sonuçlandı. Rakibini 6. maçta 105-98 yenen Milwaukee Bucks seriyi 4-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi takımın yıldızı Giannis Antetokounmp rakip potaya 50 sayı atarak yıldızlaştı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 07:02 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:09
Son dakika spor haberi: NBA'de Phoenix Suns'ı 105-98 yenen Milwaukee Bucks 2020-21 sezonu şampiyonu oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezon finalinde Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında seriyi 4-2'ye getirerek şampiyon oldu.

Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü final serisini 4-2 kazanmış oldu. Şampiyonluğu da getiren serinin 6. maçı, 105-98 Milwaukee Bucks'ın üstünlüğü ile sona erdi.

15 yıl önce Miami Heat de 2-0 geriye düştüğü seriyi Dallas Maveriks'e karşı 4-2 kazanmıştı. Phoenix Suns'ın potasına 50 sayı atan Giannis Antetokounmpo, 14 ribaund ve 5 blok ile maçı tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bucks, 1971'den sonra yani 50 yılın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Chris Paul'un 26 sayısı ve Devin Booker'un 19 sayısı ise Phoenix Suns için yeterli olmadı.

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