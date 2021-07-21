Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo MVP oldu!

Phoenix karşısında 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blok ile takımının galibiyetinde başrol oynayan Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO: ZOR OLAN BURADA KAZANMAKTI VE BAŞARDIK



Final serisinin en değerli oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk sonrasında duygularını paylaştı. Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim. Burası benim şehrim, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Şehir hep bizim yanımızda oldu. Süper bir takıma gidip, üzerime düşeni yapıp şampiyon olabilirdim. Zor olan burada kazanmaktı ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

MVP SEÇİLDİ!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bucks'ın Phoenix Suns'ı 105-98 mağlup ederek şampiyonluğa uzandığı serinin 6. maçında 50 sayı, 14 ribaunt ve 5 blokluk performansıyla öne çıkan Yunan oyuncu, bugüne kadar kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

NBA Finalleri'nin MVP'si seçilen Antetokounmpo, son maçtaki performansıyla, 40 sayı ve 10 ribaunt barajını geçen Shaquille O'Neal'ın ardından organizasyon tarihindeki ikinci oyuncu konumuna geldi.

Kariyerinde daha önce elde ettiği normal sezonun en değerli oyuncusu ve yılın en iyi savunma oyuncusu ödüllerine final serisinin MVP'sini de ekleyen Giannis Antetokounmpo, NBA tarihinde bu üç kategoride ödül kazanan Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından üçüncü oyuncu oldu.

Ödül töreninin ardından duygularını dile getiren 26 yaşındaki basketbolcu, "Milwaukee'ye, bana inandığı için teşekkür ederim. Son maçta gerçekten iyi bir performans gösteren takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Bu takıma güvendim. Bu kentte yaşamak istedim. Bu insanlarla, bu başarıya imza atmak istedim. Bunu başardığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KİMDİR?

6 Aralık 1994 günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da doğan Antetokounmpo, Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 18 yaşına kadar hiçbir ülkenin vatandaşı olmadan yaşadı. 2,11 boyundaki yıldız, 2008 yılında 13 yaşındayken sokakta oynarken keşfedildi. Filathilitikos isimli basketbol takımına transfer edildi. 18 yaşına girdiğinde NBA seçmelerine katılan Antetokounmpo 2013 yılında Milwaukee Bucks tarafından 15'inci sıradan draft edildi.