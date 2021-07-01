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Son dakika spor haberleri: NBA'de ilk finalist Phoenix Suns! 28 yıl sonra ilk kez...

NBA'de sezonun ilk finalisti Phoenix Suns oldu. Batı Konferansı final serisi altıncı maçında Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup eden Phoenix Suns, seriyi 4-2 kazanarak 28 yıl sonra NBA finaline yükseldi. Suns'ta 41 sayı kaydeden Chris Paul maça damgasını vurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 10:11
Son dakika spor haberleri: NBA'de ilk finalist Phoenix Suns! 28 yıl sonra ilk kez...

NBA'de Phoenix Suns, LA Clippers'ı 130-103 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve 28 yıl aradan sonra NBA finaline yükseldi.

Batı Konferansı'nı şampiyon olarak tamamlayan Suns'ta, Chris Paul geceye damgasını vurdu. NBA'deki 16. sezonunda ilk kez finale yükselen Paul, 41 sayı ile maçı tamamlarken, play off kariyer rekorunu kırdı. Paul ayrıca 4 ribaund, 8 asist, 3 top çalmayla oynayarak mücadelenin kahramanı oldu.

Suns'ta Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund, 4 asist; DeAndre Ayton da 16 sayı, 17 ribaund ile öne çıkan diğer isimler oldu.

Clippers'ta ise Paul George 21 sayı, Reggie Jackson 13, Marcus Morris ise 26 sayıyla mücadele etti.

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