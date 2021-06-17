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Son dakika spor haberi: Stan ile da 'la yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... takımlarından , Stan ile ise 'la yollarını ayırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 10:35
Son dakika spor haberi: New Orleans Pelicans Stan Van Gundy ile Washington Wizards da Scott Brooks'la yollarını ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () ve , başantrenörlerinin görevine son verdi. NBA'den yapılan açıklamaya göre 'ta Stan ve 'ta ile yollar ayrıldı.

Brooks, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Wizards'ı bu sezon üçüncü kez play-off'lara taşımıştı. Normal sezonda 34 galibiyet, 38 mağlubiyet yaşayan Wizards, play-off ilk turunda 'a elenmişti.

Van Gundy ise sezon başında Pelicans'ın başına geçmişti. Pelicans, sezonu 31 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'ların dışında kalmıştı.

Daha önce , , ve de başantrenörlerinin görevine son vermişti.



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