Haberler NBA NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

Son dakika spor haberi... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , deplasmanda 'ı 115-112 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:41
NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

Batı Konferansı'nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu 'nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu.

Jazz'da 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, 31, 19 sayı ile oynadı.

Raptors'ta 27, ve 17'şer sayı üretti.

CEDİ OSMAN'IN FORMASINI GİYDİĞİ CAVALİERS EVİNDE MAĞLUP

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan , kendi sahasında 'e 116-110'luk skorla yenildi.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. ve 'ın 29'ar sayıları Cavaliers'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

CARMELO ANTHONY 27 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

'ın kendi sahasında 'i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113

-: 112-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137

Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116

Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119

SON DAKİKA