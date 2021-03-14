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NBA'de bir güne 5 "triple double" sığdı

NBA'de 8 maçın oynandığı 13 Mart 2021 tarihi, adeta ligin "triple double" günü olarak kayıtlara geçti. Giannis Antetokounmpo, , , ve sayesinde bu istatistiki başarının en fazla oyuncu tarafından yakalandığı gün oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 11:01
NBA'de bir güne 5 "triple double" sığdı

Washington deplasmanından 125-119 galip ayrılan , üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ı galibiyete 33 sayı, 11 ribaunt, 11 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Wizards'ta ise Westbrook'un 42 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards-Bucks müsabakasında ayrıca lig tarihinde 6. kez rakip takımlardan oyuncular, 30 veya üstünde sayı atarak "triple double" yaptı.

forması giyen Randle, 'ı 119-97 yendikleri maçta 26 sayı, 12 ribaunt, 12 asist üretti.

Sabonis, takımı 'ın 'ı 122-111 mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle oynadı.

'in oyun kurucusu Harden ise 100-95 kazandıkları karşılaşmasını 24 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 97-119

-: 114-104

-Milwaukee Bucks: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 100-95

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 121-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 121-125

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 103-116

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 111-122

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