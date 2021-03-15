Aktüel haberler (15.03.21)

İspanyol ekibi Getafe, Diego Simeone'nin yönettiği A. Madrid'e şu ana kadar 19 maçta hiç gol atamadı. Getafe, rakibine son golü Manzano yönetiminde 2011'de kaydetti.
İSRAİL'DE SEYİRCİLİ MAÇ
İsrail'de, futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı. 1500 kişiyi geçmeyecek seyircilerden Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırma belgesi (yeşil pasaport) isteniyor.
AYDIN UZATMADA
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada Nesibe Aydın, Hatay'ı uzatma sonunda 76-74 yendi.