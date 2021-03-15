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Aktüel haberler (15.03.21)

'de yeni bir rekor geldi. Antetokounmpo, , , ve üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Bu da en çok oyuncunun triple double yaptığı gün oldu. İşte aktüel haberler...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Aktüel haberler (15.03.21)

ekibi , 'nin yönettiği A. Madrid'e şu ana kadar 19 maçta hiç gol atamadı. Getafe, rakibine son golü yönetiminde 2011'de kaydetti.

İSRAİL'DE SEYİRCİLİ MAÇ
'de, futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı. 1500 kişiyi geçmeyecek seyircilerden Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırma belgesi (yeşil pasaport) isteniyor.

AYDIN UZATMADA
'nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada , 'ı uzatma sonunda 76-74 yendi.

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