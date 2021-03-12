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NBA'de Furkan Korkmaz'dan potasına 16 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları maçında 16 sayı kaydederek galibiyete büyük katkı verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:24
NBA'de Furkan Korkmaz'dan Chicago Bulls potasına 16 sayı!

Doğu Konferansı lideri , 'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, 24, 14 sayı attı.

Bulls'ta 23, 19 ve 18 sayıyla oynadı.

HAWKS SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI

Doğu Konferansı'nın iki orta sıra takımının mücadelesinde 121-120'lik skorla 'ı mağlup etti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın son 50 saniyesine ev sahibi Raptors dört sayılık farkla önde girdi. Farkı iki sayıya indiren Hawks, son saniyede 'in elinden bulduğu üç sayılık basketle maçı kazandı.

Hawks'ta 37, 20 ve 19 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

Raptors'ta ise 'ın 33 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. 11 sayı 15 ribaunt, Kyle Lowry 17 sayı, 12 asist ile "double-double" yaparken, Chris Boucher de 29 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 105-102

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 120-121

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 121-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 134-101

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 105-135

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-127

Miami Heat-Orlando Magic: 111-103

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 116-108

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 130-104

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-127

Sacramento Kings-Houston Rockets: 125-105



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