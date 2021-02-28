Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Furkan Korkmaz'lı lider Philadelphia 76ers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 112-109 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da konuk olduğu ve normal süresi 92-92 eşitlikle sona eren maçta, konferans lideri Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 3 sayı farkla yenerek sürprize imza attı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, Darius Garland 25 sayı ve 9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Cedi Osman ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Sezonun 12. mağlubiyetini almasına rağmen konferans liderliğini sürdüren 22 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynadı. Maça ilk 5'te başlayarak 19 dakika 34 saniye süren alan Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

BROOKLYN NETS'İN GALİBİYET SERİSİNİ DALLAS MAVERICKS BOZDU

Dallas Mavericks, sezonun formda ekiplerinden Brooklyn Nets'i deplasmanda 115-98'lik skorla mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi. Galibiyet ve mağlubiyet sayıları 16'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14, Tim Hardaway 13 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Bu sezon 35. maçında 13. kez kaybeden Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. James Harden ise 29 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 109-112 (uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 128-112

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 117-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 110-107

Orlando Magic-Utah Jazz: 109-124

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 96-126

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 98-115