Haberler NBA Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a galibiyeti getirmedi!

'nin 57 sayısı Warriors'a galibiyeti getirmedi!

NBA'de , 'nin 57 sayı attığı karşılaşmada Dallas 'e 134-132 mağlup oldu. Mavericks'te ise , 42 sayıyla kariyer rekorunu egale etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 10:41
Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a galibiyeti getirmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'nin 57 sayı attığı maçta Dallas 'e 134-132 mağlup oldu. NBA'e 11 maçla devam edildi. , 'in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Golden State Warriors'ı 134-132 yendi.

Mavericks'te 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Warriors'ta Stephen Curry'nin 57, 'in 22, 'un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

LAKERS İKİ UZATMA SONUNDA KAZANDI

, 'ı iki uzatma sonunda 135-129 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asistle "double-double"a imza atarken, Anthony Davis 30 sayı, 5 ribaunt, Dennis Schröder ise 22 sayı, 8 asistle oynadı. Pistons'ta Jerami Grant 32 sayı, 6 asist, kenardan gelen Josh Jackson da 28 sayı, 8 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

FURKANLI 76ERS KAZANDI, CEDİLİ CAVALIERS KAYBETTİ

Doğu Konferansı lideri , milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta 'i 124-108 mağlup etti. ise milli oyuncu Cedi Osman'ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada 'a 124-99 kaybetti.

SONUÇLAR

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129



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