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NBA'de ve 'ten üst üste 4. galibiyet

NBA'de sezonun ön plana çıkan takımlarından , deplasmanda Indiana 'ı 103-95 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:40
NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet

'nde (NBA) sezonun ön plana çıkan takımlarından , deplasmanda Indiana 'ı 103-95 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, Pacers karşısında 103-95 kazanarak art arda 4. olmak üzere 19. galibiyetini aldı.

Jazz'da 27 sayı, 11 asist, 16 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Peş peşe 3. olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta 20, 18 sayı kaydetti.

KINGS, CLIPPERS ENGELİNİ AŞTI

, deplasmanda 'ı 113-110'luk skorla geçerek üst üste 4, sezonun ise 12. galibiyetine ulaştı.

Kings'te De'Aaron Fox 36, 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Clippers'ta 'ın 23, 'ın 20 sayısı sezonun 8. yenilgisini engelleyemedi.

SONUÇLAR

-: 119-97

-Utah Jazz: 95-103

New York Knicks-Miami Heat: 103-109

Phoenix Suns-Boston Celtics: 100-91

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 110-113

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