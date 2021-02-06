Haberler NBA Milwaukee Bucks ve Utah Jazz galibiyet serisini sürdürdü

ve galibiyet serisini sürdürdü

NBA'de , 'ı 123-105, lideri ise 'i 138-121 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:38
Milwaukee Bucks ve Utah Jazz galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği 'ı deplasmanda 123-105 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Bucks, yıldızı 'nun 33 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansıyla öne çıktığı maçta 'ı 123-105 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

Bu sezon 22. maçında 14. kez kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 17, 15 sayı kaydetti. Cavaliers'ta 'ın 19, 'ın 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise 22 dakika 25 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

UTAH JAZZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

'nın zirvesindeki , deplasmanında 138-121 kazanarak peş peşe 3. galibiyetine ulaştı. Sezonun 23. maçında 18. kez galip gelen Jazz'da 31, 30 sayı buldu. Hornets'ta 34 sayıyla kariyer rekoru kıran ve 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Gordon Hayward'ın performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 113-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-119

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 105-123

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 117-123

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 103-106

Miami Heat-Washington Wizards: 122-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 121-138

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 109-92

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 115-119



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