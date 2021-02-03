Haberler NBA Fred VanVleet'in 54 sayıyla yıldızlaştığı maçı kazanan Toronto Raptors!

'in 54 sayıyla yıldızlaştığı maçı kazanan !

NBA'de , 'in skorer oyunun yardımıyla deplasmanda 'i 123-108 mağlup etti. Üst üste 4. yenilgisini alan Magic'te 21 sayı ve 18 ribaunt, 21 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, 16 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:53
Fred VanVleet'in 54 sayıyla yıldızlaştığı maçı kazanan Toronto Raptors!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde , 'in kariyerinin ve kulübünün sayı rekoru kırdığı maçta 'i 15 sayı farkla mağlup etti.

Sezonun 9. galibiyetini elde eden Raptors'ta VanVleet, 11'i üçlük olmak üzere rakip potaya 54 sayı attı. 14 denemesinde 11 isabetli üçlük atan VanVleet, NBA tarihinde bir maçta yüzde 75'in üzerinde isabet oranıyla 11 ve üstü üçlük atan üçüncü oyuncu olarak da tarihe geçti. Daha önce bunu, sadece ve başarmıştı. 14 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaparken, 23 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

NETS YILDIZLARIYLA KAZANDI
, sezonun 14. galibiyetini, 'da konuk ettiği 'ı 124-120 mağlup ederek aldı.

Nets'te all-star oyuncular 39 sayı ve 5 ribaunt, 23 sayı, 14 asist ve 11 ribaunt, Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyeti getirdi. Harden, maçtaki performansıyla NBA kariyerinde 50 triple-double barajına ulaşan 8'inci oyuncu oldu.

Bu sezon 6. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma, Paul George 26 sayı ve 6 asist, Nicolas Batum 21 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Morris Sr. 16 sayılık performans gösterse de galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Toronto Raptors: 108-123

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 124-120

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 134-116

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 121-132

Utah Jazz-Detroit Pistons: 117-105

Golden State Warriors-Boston Celtics: 107-111

SON DAKİKA