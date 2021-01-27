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galibiyet serisini 9 maça çıkardı!

Son dakika NBA haberleri... NBA takımlarından , 'i 108-94 yenerek üst üste 9 maçını da kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:16
Utah Jazz galibiyet serisini 9 maça çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 108-94 yenen , galibiyet serisini 9 maça çıkardı. NBA'de 3 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, bu sezonki 13. galibiyetini, New York Knicks'i 14 sayı farkla mağlup ederek elde etti.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Jazz'da Royce O'Neale 20 sayı, 18 sayı, 19 ribaunt ve 4 blok, 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Sezonun 11. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te 25 sayıyla maçın en skoreri olurken, 18 sayı ve 10 ribaunt, RJ Barrett ise 17 sayı kaydetti.

LOS ANGELES CLIPPERS KAYBETTİ

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından 'ın 7 maçlık galibiyet serisini, rakibini 108-99'luk skorla geçen sonlandırdı. Bu sezon 9. kez kazanan Hawks'ta 38, De'Andre Hunter 22 sayıyla takımın skor yükünü taşırken, 13 sayı ve 18 ribaunt, 11'er sayı ve ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan 'ta Reggie Jackson 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Serge Ibaka 15 sayı, Ivica Zubac 13 sayı ve 10 ribaunt, Luke Kennard ise 13 sayıyla mücadele etti.

ROCKETS FARKLI KAZANDI

Houston Rockets, ağırladığı Washington 'ı 107-88 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu sezonki 7. galibiyetine ulaşan Rockets'ta John Wall 24 sayı ve 5 asist, Victor Oladipo ve Eric Gordon 20'şer sayı, DeMarcus Cousins ise 19 sayı, 11 ribaunt ve 5 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon 10. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Wizards'ta Bradley Beal 33 sayı, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle oynadı.


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