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unutulmadı

'de 20 yıl boyunca giydiği formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan 'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti. 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane oyuncuyu hayranları unutmadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Black Mamba unutulmadı
'de 20 yıl boyunca giydiği formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan 'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti. 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane oyuncuyu hayranları unutmadı. , "Onun mirasını yaşatıyoruz. Bu dünyada birçok şey ölüyor ama efsaneler asla ölmüyor ve durum da tam olarak öyle" dedi.
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