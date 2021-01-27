Black Mamba unutulmadı

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti. 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane oyuncuyu hayranları unutmadı.
NBA HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:37Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti. 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane oyuncuyu hayranları unutmadı. LeBron James, "Onun mirasını yaşatıyoruz. Bu dünyada birçok şey ölüyor ama efsaneler asla ölmüyor ve durum da tam olarak öyle" dedi.