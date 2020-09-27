Haberler NBA Los Angeles Lakers 117-107 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU

117-107 | MAÇ SONUCU

'de ilk finalist belli oldu. 'nda , rakibi 'ı 117-107 mağlup ederek 10 yıl aranın ardından finale yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:25
Los Angeles Lakers 117-107 Denver Nuggets | MAÇ SONUCU

Amerikan () finalinde 'ı 117-107 yenen , seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi. 'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.

Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.

Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 02.30'da ile (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.


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