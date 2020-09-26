Haberler NBA Boston Celtics 121-108 Miami Heat | MAÇ SONUCU

121-108 | MAÇ SONUCU

'da şampiyonluk mücadelesi finalleriyle devam etti. Rakibi 'i 121-108 mağlup eden , seriyi 3-2'ye taşıdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:06
Boston Celtics 121-108 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'i 121-108 yenen , finalinde seriyi 3-2'ye getirdi. NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.

Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de ile (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.



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