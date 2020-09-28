10 yıl sonra finalde

NBA Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1'e getirerek finale yükseldi. LeBron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta Lakers, Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi. Lakers'ta Anthony Davis 27 sayıyla katkı verdi.



JABBAR'A YETİŞTİ

Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan Los Angeles Lakerslı LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı. Denver Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribauntlık oyunu ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.