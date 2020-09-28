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10 yıl sonra finalde

finalinde Lakers, Denver’ı yenerek 10 yıl sonra finaline yükselmeyi başardı. LeBron triple-double yaparak coştu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 01:16 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
10 yıl sonra finalde

finalinde yenen Lakers, seriyi 4-1'e getirerek finale yükseldi. 'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta Lakers, Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi. Lakers'ta Anthony Davis 27 sayıyla katkı verdi.

JABBAR'A YETİŞTİ
Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan Los Angeles Lakerslı LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı. Denver Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribauntlık oyunu ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

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