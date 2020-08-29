NBA'ın eski yıldızı Clifford Robinson hayata veda etti
18 yıl boyunca NBA takımlarında forma giyen eski yıldız basketbolcu Clifford Robinson, 53 yaşında hayata veda etti. 1993'te en iyi 6. adam ödülünü azanan Robinson, 1994'te all-star seçilmişti.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Clifford Robinson, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Robinson'ın NBA öncesi basketbol oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
NBA'de 18 yıllık kariyeri boyunca Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors ve New Jersey Nets formaları giyen Robinson, 1993'te en iyi 6. adam ödülünü kazanmış, 1994'te ise all-star seçilmişti.
- 29.08.2020
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