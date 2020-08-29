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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ın eski yıldızı hayata veda etti

NBA'ın eski yıldızı Clifford Robinson hayata veda etti

18 yıl boyunca takımlarında forma giyen eski yıldız basketbolcu , 53 yaşında hayata veda etti. 1993'te en iyi 6. adam ödülünü azanan Robinson, 1994'te all-star seçilmişti.

Amerikan 'nin () eski oyuncularından , 53 yaşında hayatını kaybetti.

Robinson'ın NBA öncesi oynadığı Connecticut Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "UConn basketbol ailesi, efsanevi bir oyuncu ve insan olan Clifford Robinson'ın yasını tutuyor. Bu zor zamanda en iyi dileklerimiz ve dualarımızla Cliff'in ailesinin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

NBA'de 18 yıllık kariyeri boyunca , , , Golden State Warriors ve Nets formaları giyen Robinson, 1993'te en iyi 6. adam ödülünü kazanmış, 1994'te ise all-star seçilmişti.

  1. 29.08.2020
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