Kartı bile rekora gitti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Kartı bile rekora gitti

Kartı bile rekora gitti

Kartı bile rekora gitti

ekiplerinden 'ta forma giyen all-star 'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, 1,845 milyon dolara alıcı buldu. isimli bir koleksiyoner tarafından rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

ekiplerinden 'ta forma giyen all-star 'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, 1,845 milyon dolara alıcı buldu. isimli bir koleksiyoner tarafından rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartı bile rekora gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA