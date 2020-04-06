NBA'de Hall of Fame 2020 sınıf belli oldu! Kobe Bryant...
Naismith Basketball Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) organizasyonunda 2020 sınıfına seçilen isimler açıklandı. Uzun süre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri olarak görev yapan Patrick Baumann ile basketbolun en sevilen sporcularından biri ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un küresel elçisi olan Kobe Bryant, vefatlarının ardından listede yer alan isimler oldu.
Şöhretler Müzesi (Hall of Fame) organizasyonunda 2020 sınıfına seçilen isimler açıklandı. Uzun süre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri olarak görev yapan Patrick Baumann ile basketbolun en sevilen sporcularından biri ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un küresel elçisi olan Kobe Bryant, vefatlarının ardından listeye alındı. Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi 2020 sınıfı, 29 Ağustos 2020'de Springfield, Massachusetts'te yerlerini alacak.
Uzun bir süre FIBA yöneticisi ve aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak görev yapan Patrick Baumann, vefatının ardından, doğrudan Uluslararası Komite tarafından Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçildi. Baumann, 2003'ten 2018'e kadar FIBA Genel Sekreteri olarak görev yapmış, Ekim 2018'de Arjantin'de düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
İki olimpiyat altın madalyası, FIBA 2007 Amerika Şampiyonası şampiyonluğu ve Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu kazanan Kobe Bryant ise Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yummuştu.
2020 SINIFI LİSTESİNDE ŞU İSİMLER YER ALDI:
"18 kez NBA All-Star maçına seçilen ve 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Kobe Bryant, 15 kez NBA All-Star maçına seçilen ve 3 kez NBA finallerinde MVP seçilen Tim Duncan, 15 kez NBA All-Star maçına seçilen ve 9 kez NBA'in en iyi savunma beşine (All-Defensive First Team) seçilen Kevin Garnett, 4 kez Yılın Ulusal Antrenörü seçilen Eddie Sutton, 2 NBA şampiyonluğu bulunan antrenör Rudy Tomjanovich, 10 kez WNBA All-Star maçına seçilen ve 4 Olimpiyat altın madalyası bulunan Tamika Catchings, 3 NCAA şampiyonluğu bulunan antrenör Baylor Kim Mulkey, ikinci klasmanda 5 kez yılın ulusal antrenörü olan Barbara Stevens ve uzun süre FIBA Genel Sekreterliği yapmış Patrick Baumann."
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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