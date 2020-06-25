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25 Haziran 2020, Perşembe
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efsanesi basketbolu bıraktı

NBA efsanesi Vince Carter basketbolu bıraktı

'de (Amerikan ) forması giyen 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu , basketbolu bıraktı. NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi.

Amerikan 'nde () forması giyen 43 yaşındaki tecrübeli oyuncu , basketbolu bıraktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi.

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmuştu.

Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı 'ta sergilemişti.

Raptors'tan sonra sırasıyla Nets, , , , ve 'te oynayan Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks olmuştu.

  1. 25.06.2020
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