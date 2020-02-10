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10 Şubat 2020, Pazartesi
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31 sayı attı 76ers kazandı

Furkan Korkmaz 31 sayı attı 76ers kazandı

Amerikan 'nde () milli oyuncu 'ın 31 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında 'u 118-111 yendi. Furkan Korkmaz 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette baş rolü oynadı.

'e 7 maçla devam edildi. , takımı 76ers'ın Bulls'u 118-111 yendiği karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Bir önceki karşılaşmada önünde 34 sayı bulan Furkan, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başardı. Sezonun 33. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle mücadele etti.

Üst üste 5. olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 32, Luke Kornet 25 sayı buldu. Öte yandan diğer bir milli basketbolcu , takımı 'ın evinde 'a 133-92 kaybettiği mücadeleyi 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Thunder-Boston Celtics: 111-112

Atlanta Hawks-New York Knicks: 140-135

Philadelphia 76ers-: 118-111

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 99-106

Houston Rockets-Utah Jazz: 113-114

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 92-133

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-109

  1. 10.02.2020
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