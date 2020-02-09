Furkan'dan kariyer rekoru
NBA'de Philadelphia 76ers'ta forması giyen Furkan Korkmaz, önceki geceye damga vurdu.
NBA'de Philadelphia 76ers'ta forması giyen Furkan Korkmaz, önceki geceye damga vurdu. Philadelphia'nın Memphis'i 119-107 yendiği karşılaşmada tam 34 sayı atan milli basketbolcu, 6 ribaund alıp 4 de asist yaparak kariyer rekoru kırdı.
- 9.2.2020
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