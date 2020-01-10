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10 Ocak 2020, Cuma
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Rekorlu maç Rockets’in

Rekorlu maç Rockets’in

'de tarihi maçta , 'ı 122-115 mağlup etti. Rockets'ta 41 sayı, 10'ar ribaunt ve asist, Hawks'ta ise 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle maçı tamamladı.

'de tarihi maçta , 'ı 122-115 mağlup etti. Rockets'ta 41 sayı, 10'ar ribaunt ve asist, Hawks'ta ise 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle maçı tamamladı. Böylece NBA tarihinde ilk kez karşı takım oyuncuları aynı maçta 40 sayı üstü "triple double" yapmayı başardı.

  1. 10.1.2020
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