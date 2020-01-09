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09 Ocak 2020, Perşembe
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yetmedi

Cedi Osman yetmedi

'DE evinde Detroit'e 115-113 mağlup oldu. Cleveland'da temsilcimiz 17 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmayla oynasa da mağlubiyete engel olamadı.

'DE evinde Detroit'e 115-113 mağlup oldu. Cleveland'da temsilcimiz 17 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmayla oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Pistons'ta Blake Griffen dizinden ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Lakers'in, 'u 117-87 yendiği maçta LeBron James 31 sayı, 5'er ribaunt ve asistle rol aldı.
  1. 9.1.2020
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