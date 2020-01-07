Denver Nuggets Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri Denver Nuggets Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı

'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı

Denver Nuggets Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı

Amerikan 'nde (NBA) , 'in kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda 'ı 123-115 mağlup ederek 25.galibiyetine ulaştı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren , konuk olduğu 'ı 8 sayı farkla mağlup ederek sezonun 25. galibiyetine ulaştı. Konferansında ikinci sırada yer alan Nuggets'ın Sırp pivotu Jokic, 47 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekoruna imza attı. Will Barton 28 sayı ve 9 ribaunt, Jamal Murray 16 sayı ve 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 29 sayı ve 12 asist, Kevin Huerter 22 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 17, De'Andre Hunter 16 sayıyla mücadele etti.

FURKAN KAZANDI, ERSAN KAYBETTİ

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı 'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. ise takımı 'ın deplasmanda 'e 126-104 yenildiği karşılaşmada 3 sayı kaydetti.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 104-115

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 120-113

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 101-89

Washington Wizards-Boston Celtics: 99-94

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 126-128

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 126-104

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 118-110

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 111-98

  1. 07.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denver Nuggets Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı maçı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN