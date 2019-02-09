Ersanlı Milwaukee Bucks serisini sürdürdü – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Ersanlı serisini sürdürdü

Ersanlı Milwaukee Bucks serisini sürdürdü

NBA'de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri , deplasmanda 'i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri , deplasmanda 'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18'er sayılık katkı sağladı.

Mavericks'te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi.

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında 'ı 117-110 yenerken, milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Warriors, deplasmanda yenilmiyor

'ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden , art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Suns'ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

  1. 9.2.2019 10:45
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