Ersanlı Milwaukee Bucks serisini sürdürdü
NBA'de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.
19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18'er sayılık katkı sağladı.
Mavericks'te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi.
Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 117-110 yenerken, milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.
Warriors, deplasmanda yenilmiyor
Phoenix Suns'ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı.
Warriors'ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Suns'ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.
Sonuçlar
Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117
Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96
- 9.2.2019 10:45
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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