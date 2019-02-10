Westbrook rekora ortak
10 Şubat 2019, Pazar
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Westbrook rekora ortak

Westbrook rekora ortak

forması giyen , 117-112 kazandıkları maçında üst üste 9'uncu "triple double"ını yaparak 'a ait Amerikan (NBA) rekorunu egale etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları ile arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı.

Son 10 maçının 9'unu kazanan Thunder'da , ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı.

Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu , peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak 'in 1968'de kırdığı rekora ortak oldu.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried'in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu , takımı 'ın konuk ettiği 'e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129

Knicks-Toronto Raptors: 99-104

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123

Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103

  1. 10.2.2019 10:27
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