FETÖ'cü Enes Kanter kovuldu!
08 Şubat 2019, Cuma
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'cü kovuldu!

FETÖ'cü Enes Kanter kovuldu!

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı ’e yakınlığı ile bilinen firari , takımı New Yoruk Knicks'ten kovuldu...

Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

Son günlerde ABD basınına yanlısı açıklamalarda bulunan ve 'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.

Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.

  1. 8.2.2019 15:06
  2. Güncelleme: 8.2.2019 15:06
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