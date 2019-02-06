76ers Tobias Harris'i takasla kadrosuna kattı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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76ers 'i takasla kadrosuna kattı

76ers Tobias Harris'i takasla kadrosuna kattı

Amerikan () takımlarından Philadelphia 76ers, bu sezon 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaşan 'i 'tan takas etti.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından 76ers, all-star oyuncu Jimmy Butler'ı 2018'in kasım ayında renklerine bağlamasının ardından önemli bir transfer hamlesi daha yaptı.

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Wilson Chandler, Mike Muscala, Landry Shamet'i Clippers'a gönderen 76ers, , Boban Marjanovic ve Mike Scott'ı aldı.

Clippers ayrıca 76ers'ın 2020 ilk tur, 'in 2021 ilk tur ve 'ın gelecekteki 2 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu.

76ers, 2011-12 sezonunda adım attığı kariyerinde 15,3 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamaları bulunan Harris'i kadrosuna katarak skor gücünü arttırdı.

26 yaşındaki forvet, bu sezon maç başına ürettiği 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarıyla oynuyor.

  1. 7.2.2019 01:07
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