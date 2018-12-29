Cleveland Cavaliers galibiyeti unuttu
NBA'de San Antonio Spurs'u 102-99 yenen Denver Nuggets, sahasında üst üste 8. galibiyetini aldı. Miami'ye deplasmanda yenilen Cedi Osman'ın takımı Cleveland ise arka arkaya 5. yenilgisini yaşadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'u 102-99 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.
Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.
Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu
Deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88
Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87
Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118
- 29.12.2018 10:45
- Güncelleme: 29.12.2018 10:49
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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