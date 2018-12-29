Cleveland Cavaliers galibiyeti unuttu
29 Aralık 2018, Cumartesi
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galibiyeti unuttu

Cleveland Cavaliers galibiyeti unuttu

'de 'u 102-99 yenen , sahasında üst üste 8. galibiyetini aldı. Miami'ye deplasmanda yenilen 'ın takımı Cleveland ise arka arkaya 5. yenilgisini yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , sahasında 'u 102-99 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u üç sayı farkla yenerek sahasında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekipte Jamal Murray 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, San Antonio Spurs'ta LaMarcus Aldride 24 sayı üretti.

Cedili Cavaliers galibiyeti unuttu

Deplasmanda ile karşılaşan , rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers'ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu , 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat'te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88

Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87

Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118

Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

  1. 29.12.2018 10:45
  2. Güncelleme: 29.12.2018 10:49
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