Bucks, Nuggets deplasmanında galip
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Bucks, Nuggets deplasmanında galip

    Bucks, Nuggets deplasmanında galip

    Amerikan 'nde milli oyuncu 'nın forma giydiği , deplasmanda 'ı 121-114 yendi

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Bucks'ın Nuggets'ı 121-114 mağlup ettiği karşılaşmada 17 dakika süre alan , 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

    Bu sezon 10. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Brook Lopez 28, Khris Middleton 21, Malcolm Brogdon 20 sayı attı.

    Son üçü art arda olmak üzere 4. maçını kaybeden Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Paul Millsap 25, Nikola Jokic 20 sayı üretti.

    HARDEN'DAN 40 SAYI
    'ın yıldızı James Harden, 'ı 115-103 yendikleri mücadelede 40 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.

    Sezonun 5. galibiyetini elde eden ev sahibi ekip Rockets'ta Chris Paul 26, Clint Capela 18 sayı kaydetti.

    Victor Oladipo'nun 22, 'in 20 sayısı, Pacers'ın bu sezon 6. maçını kaybetmesine engel olamadı.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

    Houston Rockets-Indiana Pacers: 115-103

    Knicks-Orlando Magic: 89-115

    -: 114-121

    Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 100-94

    Lakers-Atlanta Hawks: 107-106

    1. 12.11.2018 09:52
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