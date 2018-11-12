Bucks, Nuggets deplasmanında galip
Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 121-114 yendi
NBA'e 6 maçla devam edildi. Bucks'ın Nuggets'ı 121-114 mağlup ettiği karşılaşmada 17 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon 10. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Brook Lopez 28, Khris Middleton 21, Malcolm Brogdon 20 sayı attı.
Son üçü art arda olmak üzere 4. maçını kaybeden Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Paul Millsap 25, Nikola Jokic 20 sayı üretti.
HARDEN'DAN 40 SAYI
Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Indiana Pacers'ı 115-103 yendikleri mücadelede 40 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.
Sezonun 5. galibiyetini elde eden ev sahibi ekip Rockets'ta Chris Paul 26, Clint Capela 18 sayı kaydetti.
Victor Oladipo'nun 22, Bojan Bogdanovic'in 20 sayısı, Pacers'ın bu sezon 6. maçını kaybetmesine engel olamadı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113
Houston Rockets-Indiana Pacers: 115-103
New York Knicks-Orlando Magic: 89-115
Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 114-121
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 100-94
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 107-106
- 12.11.2018 09:52
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Bucks, Nuggets deplasmanında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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