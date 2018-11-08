Cedi Osman sakatlandı, Cavaliers kaybetti – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    sakatlandı, Cavaliers kaybetti

    Cedi Osman sakatlandı, Cavaliers kaybetti

    Amerikan 'nde () , milli oyuncu 'ın sakatlandığı karşılaşmada 'a 95-86 yenildi.

    Amerikan 'nde () , milli oyuncu 'ın sakatlandığı karşılaşmada 'a 95-86 yenildi.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Thunder'a 95-86 kaybettikleri mücadelenin ilk çeyreğinde belinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

    Tamamı üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk takım Thunder'da Dennis Schroder 28, 18, Jerami Grant 12 sayı attı.

    Cedi Osman'ın ilk 5'te başlayıp 5 dakika sahada kalabildiği Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 15, JR Smith'in 13 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini önleyemedi.

    RAPTORS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
    Doğu Konferansı lideri , deplasmanında 114-105 galip geldi.

    Art arda 5. olmak üzere 11. maçını kazanan Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 11 ribaunt, Serge Ibaka 14 sayı, 14 ribaunt, Jonas Valanciunas 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette ön plana çıktı.

    Bu sezon 5. yenilgisini yaşayan Kings'te Willie Cauley-Stein ve Buddy Hield 24'er, De'Aaron Fox 20 sayı buldu.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 86-95

    Orlando Magic-Detroit Pistons: 96-103

    Atlanta Hawks-New York Knicks: 107-112

    Miami Heat-San Antonio Spurs: 95-88

    Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 94-100

    Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 89-87

    New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 107-98

    Utah Jazz-Dallas Mavericks: 117-102

    Sacramento Kings-Toronto Raptors: 105-114

    Lakers-Minnesota Timberwolves: 114-110

    1. 8.11.2018 11:49
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