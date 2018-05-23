NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yılın en iyi savunma 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.
Utah Jazz'dan Rudy Gobert, oylamada medya mensuplarının en fazla tercih ettiği isim oldu.
Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:
EN İYİ 5
Victor Oladipo (Indiana Pacers)
Jrue Holiday (New Orleans Pelicans)
Robert Covington (Philadelphia 76ers)
Anthony Davis (New Orleans Pelicans)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
EN İYİ İKİNCİ 5
Dejounte Murray (San Antonio Spurs)
Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves)
Al Horford (Boston Celtics)
Draymond Green (Golden State Warriors)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
- 23.5.2018 22:42
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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