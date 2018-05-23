NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı

    NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı

    Amerikan 'nde () yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

    'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yılın en iyi savunma 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

    'dan Rudy Gobert, oylamada medya mensuplarının en fazla tercih ettiği isim oldu.

    Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

    EN İYİ 5
    Victor Oladipo (Indiana Pacers)

    Jrue Holiday ()

    Robert Covington (Philadelphia 76ers)

    Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

    Rudy Gobert (Utah Jazz)

    EN İYİ İKİNCİ 5
    Dejounte Murray ()

    Jimmy Butler ()

    Al Horford ()

    Draymond Green (Golden State Warriors)

    Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

    1. 23.5.2018 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN