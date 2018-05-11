Charlotte Hornets'te Borrego dönemi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, başantrenörlük görevine James Borrego'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır NBA'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Borrego ile başantrenörlük görevi için 4 yıllığına anlaşma yapıldığı belirtildi.
Kulüp başkanı Mitch Kupchak, başantrenörlük görevine James Borrego'yu getirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "San Antonio, New Orleans ve Orlando takımlarına birçok kaliteli oyuncu yetiştiren James'in, elde ettiği deneyimleri bizle paylaşacak olmasından heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerine 2001'de San Diego Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak başlayan James Borrego, aynı görevi New Orleans Pelicans ve Orlando Magic'te de üstlenmişti. Borrego, son 3 sezondur San Antonio Spurs'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını yapıyordu.
- 11.5.2018 12:13
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Charlotte Hornets'te Borrego dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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