Charlotte Hornets'te Borrego dönemi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'te Borrego dönemi

    Charlotte Hornets'te Borrego dönemi

    Amerikan 'nde () , başantrenörlük görevine 'yu getirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır 'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Borrego ile başantrenörlük görevi için 4 yıllığına anlaşma yapıldığı belirtildi.

    Kulüp başkanı Mitch Kupchak, başantrenörlük görevine 'yu getirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "San Antonio, New Orleans ve Orlando takımlarına birçok kaliteli oyuncu yetiştiren James'in, elde ettiği deneyimleri bizle paylaşacak olmasından heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Kariyerine 2001'de Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak başlayan James Borrego, aynı görevi ve 'te de üstlenmişti. Borrego, son 3 sezondur 'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını yapıyordu.

    1. 11.5.2018 12:13
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