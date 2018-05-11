Charlotte Hornets'te Borrego dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır NBA'de çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Borrego ile başantrenörlük görevi için 4 yıllığına anlaşma yapıldığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mitch Kupchak, başantrenörlük görevine James Borrego'yu getirdikleri için mutlu olduğunu belirterek, "San Antonio, New Orleans ve Orlando takımlarına birçok kaliteli oyuncu yetiştiren James'in, elde ettiği deneyimleri bizle paylaşacak olmasından heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 2001'de San Diego Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak başlayan James Borrego, aynı görevi New Orleans Pelicans ve Orlando Magic'te de üstlenmişti. Borrego, son 3 sezondur San Antonio Spurs'un başantrenörü Gregg Popovich'in yardımcılığını yapıyordu.