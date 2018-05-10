Cavaliers'ın konferans finalinde rakibi Boston oldu – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Cavaliers'ın konferans finalinde rakibi Boston oldu

    Cavaliers'ın konferans finalinde rakibi Boston oldu

    Amerikan () play-off mücadelesinde Philadelphia 76ers'ı 114-112 mağlup eden , finale yükselen son takım oldu.

    play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final beşinci maçında , sahasında Philadelphia 76ers'ı 114-112 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve finalde ile eşleşti.

    Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 25, Jaylen Brown 24 sayılık performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

    Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu , 17 dakika süre aldığı karşılaşmada 9 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Dario Saric 27 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid de 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

    1. 10.5.2018 09:31
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