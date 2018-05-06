Lebron Cleveland'ı sırtladı, Toronto'yu yıktı
LeBron James'in son saniye basketiyle Toronto Raptors'u 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti. Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan Boston Celtics, uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etti ve seride durumu 3-0'a getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında son saniye basketiyle Cavaliers'a galibiyeti getiren LeBron James, 38 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.
Ev sahibi ekipte Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparken, Kyle Korver 18 sayıyla oynadı.
Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
Celtics uzatmalarda kazandı
Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan Boston Celtics, uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.
Mücadelede 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.
76ers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 22 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı.
- 6.5.2018 10:11
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 9
Yorum
yaya yaya cok kaliteli bir oyuncu kendi standardında cok az oyuncu mevcut gelirse yaşına ragmen faydalı olur yaya 40 a kadar aktif oynar
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Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Toplam 2
Yorum
cehennem donsada Aykut hoca adaletsiz yada egolu degildir gerçekçi ve istatistikçi moderndir elindeki her oyuncudan üst düzey verim almistir gerisi hikaye
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Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan
Toplam 5
Yorum
23 sayi yuhhhh bjk 23 sayi fark yiyorsa ben büyük kulübümüzün demeye hakki yoktur oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin.
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