Lebron Cleveland'ı sırtladı, Toronto'yu yıktı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Lebron Cleveland'ı sırtladı, Toronto'yu yıktı

    Lebron Cleveland'ı sırtladı, Toronto'yu yıktı

    'in son saniye basketiyle 'u 105-103 yenen seride 3-0 öne geçti. Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan , uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etti ve seride durumu 3-0'a getirdi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti.

    play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında son saniye basketiyle Cavaliers'a galibiyeti getiren LeBron James, 38 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

    Ev sahibi ekipte 21 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparken, Kyle Korver 18 sayıyla oynadı.

    Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

    Celtics uzatmalarda kazandı

    Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan , uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.

    Mücadelede 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.

    76ers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu , 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

    Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 22 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı.

    1. 6.5.2018 10:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lebron Cleveland'ı sırtladı, Toronto'yu yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN