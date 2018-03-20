Cedi'ye büyük jest! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Cedi'ye büyük jest!

    Cedi'ye büyük jest!

    Geçtiğimiz hafta sakalanan Milli basketbolcumuza takımı Cleveland tarafından Milkwuake Bucks maçında büyük bir sürpriz yapıldı.

    takımı, geçtiğimiz hafta oynanan mücadelesinde sol kalçası sakatlanan oyuncusu 'a jest yaptı. Cavaliers'in Milwuake Bucks ile oynayacağı maçın öncesinde salonda bulunan koltuklara Cedi Osman tişörtü konularak, taraftarlara hediye edildi.

    Tişörtte, Cedi Osman isminin nasıl teleffuz edileceği bilgisine de yer verildi. Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sınırsız enerjisiyle bilinir."

    Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor.

    (ajansspor)

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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