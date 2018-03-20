Cedi'ye büyük jest!

Cleveland Cavaliers takımı, geçtiğimiz hafta oynanan Los Angeles Clippers mücadelesinde sol kalçası sakatlanan oyuncusu Cedi Osman'a jest yaptı. Cavaliers'in Milwuake Bucks ile oynayacağı maçın öncesinde salonda bulunan koltuklara Cedi Osman tişörtü konularak, taraftarlara hediye edildi.

Tişörtte, Cedi Osman isminin nasıl teleffuz edileceği bilgisine de yer verildi. Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sınırsız enerjisiyle bilinir."

Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor.

(ajansspor)