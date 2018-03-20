Cedi'ye büyük jest!
Geçtiğimiz hafta sakalanan Milli basketbolcumuza takımı Cleveland tarafından Milkwuake Bucks maçında büyük bir sürpriz yapıldı.
Cleveland Cavaliers takımı, geçtiğimiz hafta oynanan Los Angeles Clippers mücadelesinde sol kalçası sakatlanan oyuncusu Cedi Osman'a jest yaptı. Cavaliers'in Milwuake Bucks ile oynayacağı maçın öncesinde salonda bulunan koltuklara Cedi Osman tişörtü konularak, taraftarlara hediye edildi.
Tişörtte, Cedi Osman isminin nasıl teleffuz edileceği bilgisine de yer verildi. Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sınırsız enerjisiyle bilinir."
Cleveland Cavaliers'ın 24 Mart Cumartesi günü Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor.
(ajansspor)
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:56
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
hokka yanlış oyuncu yanlış hocanın ürünü olduğundan ayrıca belitmedim
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 10
Yorum
Perde Arkası Alex'in gelmesi neden Fenerbahçe'ye dinamit koymak oluyor? Adam FB'nin efsanesi ve taraftar onu çok seviyor.
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Yanlış hoca ve yöneticilerin yanı sıra yanlış transferleri de eklememiz gerekir.
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