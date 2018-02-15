Basketbolseverler, NBA yıldızlarının sahne aldığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star maçının yanı sıra ünlüler karşılaşmasını da izleme fırsatı bulacak.

Los Angeles şehri takımları Lakers ve Clippers'ın sahası Staples Center, 2004 ve 2011'den sonra 3. kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak. 1963, 1972 ve 1983'te de ev sahipliği yapan Los Angeles'ta 6. defa NBA All-Star maçı oynanacak.

Hafta sonunun ilk etkinliği, 17 Şubat Cumartesi günü TSİ 03.00'te başlayacak "Ünlüler maçı" olacak. Bir dönem NBA'de oynamış Paul Pierce, Tracy McGrady, Jason Williams, Nate Robinson'ın yanı sıra Andre De Grasse, Candace Parker, Stefanie Dolson, Jamie Foxx, Common, Nick Cannon gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişiler, maçta karşı karşıya gelecek.

Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, 10'ar kişilik ABD takımı ile dünya takımının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak.

ABD takımı, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), John Collins, Taurean Prince (Atlanta Hawks), Dennis Smith (Dallas Mavericks) ve Kris Dunn'dan (Chicago Bulls) oluşuyor.

Dünya takımında ise Ben Simmons, Joel Embiid, Dario Saric (Philadelphia 76ers), Bogdan Bogdanovic, Buddy Hield (Sacramento Kings), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Jamal Murray (Denver Nuggets), Frank Ntilikina (New York Knicks) ve Domantas Sabonis (Indiana Pacers) bulunuyor.







Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları

Etkinliğin ikinci gününde yapılacak yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Al Horford (Boston Celtics), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Andre Drummond (Detroit Pistons), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Jamal Murray (Denver Nuggets), Lou Williams (Los Angeles Clippers) ve Buddy Hield (Sacramento Kings) parkeye çıkacak.

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Eric Gordon (Houston Rockets), 2016 şampiyonu Klay Thompson (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Bradley Beal (Washington Wizards), Paul George (Oklahoma Cty Thunder), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Wayne Ellington (Miami Heat) ve Tobias Harris'ten (Los Angeles Clippers) oluşan 8 isim yer alacak.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise Indiana Pacers'tan Victor Oladipo, Cleveland Cavaliers'tan Larry Nance, Utah Jazz'dan Donovan Mitchell ve Dallas Mavericks'ten Dennis Smith mücadele edecek.



67. NBA All-Star maçı

Etkinlikler, 67. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Formatı değişen gösteri karşılaşması, 19 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Bu yılki maçta taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak.

Doğu Konferansı'nda en fazla oy olan James ile Batı Konferansı'nda en yüksek oya sahip Curry'nin takımları, seçecekleri bir hayır kurumu için mücadele edecek. Kazanan takımın temsil ettiği kuruma, 350 bin, kaybedeninkine ise 150 bin dolar bağışlanacak.

En fazla oy alan isimler arasından ilk 5'lerini, ligdeki başantrenörlerin belirlediği basketbolcular arasından da yedek kadrolarını seçen James ve Curry'nin takımlarında, eski formatın aksine diğer konferanstan da oyuncular yer alıyor.

Doğu Karması'nın 37-29 üstünlüğünün bulunduğu maçın sunuculuğunu ABD'li komedyen Kevin Hart yapacak. Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı Pharrell Williams ve grubu N.E.R.D de devre arasında konser verecek.

Toronto Raptors Başantrenörü Dwane Casey'nin çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kyrie Irving (Boston Celtics), Kevin Durant (Golden State Warriors), LeBron James, Anthony Davis (New Orleans Pelicans) ve başantrenör tarafından sakatlanan DeMarcus Cousins yerine yedekler arasından seçilecek isim parkeye çıkacak.





LeBron'un takımının yedeklerinde Russell Westbrook, Paul George (Oklahoma City Thunder), Bradley Beal (Washington Wizards), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Andre Drummond (Detroit Pistons), Goran Dragic (Miami Heat) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alacak.

Houston Rockets Başantrenörü Mike D'Antoni'nin yöneteceği Stephen'ın takımının ilk 5'inde, Stephen Curry, James Harden (Houston Rockets), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) mücadele edecek. Yedekleri ise Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Draymond Green, Klay Thompson (Golden State Warriors), Al Horford (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ve Kyle Lowry'den (Toronto Raptors) oluşacak.



Rakamlarla NBA All-Star 2018

NBA Avrupa'nın paylaştığı verilere göre, 67. All-Star maçı, 215 ülkedeki basketbolseverlere canlı olarak ulaşacak. 44 ülke ve bölgeden 515 basın mensubu, organizasyon için Los Angeles'ta bulunacak.

All-Star maçı ve yetenek yarışmaları, lig tarihinde ilk kez Hindistan'da, Hintçe anlatımla yayınlanacak. Basketbolseverler, NBA League Pass ve NBA App üzerinden etkinlikleri takip edebilecek.