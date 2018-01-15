Anthony Davis'ten Knicks'e karşı 48 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 123-118 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 48 sayı ve 17 ribaunt üretti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 123-118 galip ayrıldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 48 sayı, 17 ribaunt, 4 top çalma ve 3 blokluk performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.
Pelicans'ta 31 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jrue Holiday ve 15 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 7 top çalma, 3 blok üreten DeMarcus Cousins, galibiyette önemli rol oynadı. Knicks'te Kristaps Porzingis 25 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma, Tim Hardaway 25 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Jack 22 sayı, 8 asistle mücadele etti.
HEAT'TEN ARKA ARKAYA 7. GALİBİYET
Doğu Konferansı'nın formda ekibi Miami Heat, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 97-79 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Heat'i galibiyete, 25 sayı kaydeden Goran Dragic, 15 sayı, 10 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Hasan Whiteside ve 16 sayı, 6 ribauntla oynayan Josh Richardson taşıdı.
Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo'nun 22 sayı, 6 ribaunt ve Khris Middleton'ın 16 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 11 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 97-79
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-123 (uzatmada)
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 97-120
Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 120-103
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
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Toplam 5
Yorum
gs 1. beelli 2. kim?
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Toplam 1
Yorum
zafer elmasın oynaması ortasahaya güç,hareket, hız katacaktır. her maçta 30 dakika bile oynarsa eğer birçok klüp almaya çalışacaktır.
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Bir kanat oyuncusu
Toplam 2
Yorum
fb40 vallahi bu sene takım şampiyon olmazsa bunun tek sorumlusu başkan aziz yıldırımdır sakat ve pahalı oyuncuları alarak kulübü zarara uğrattı
Anthony Davis'ten Knicks'e karşı 48 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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