Bulls'un çaylağından NBA rekoru

NBA'e 11 maçla devam edildi. Chicago Bulls, ağırladığı Miami Heat'i 119-111 yenerek rakibinin 7 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki ilk sezonunu yaşayan Bulls'un 20 yaşındaki Fin oyuncusu Lauri Markkanen, 41 maçta 101 üç sayılık basket atarak NBA tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi, 44 karşılaşmada bunu başaran Damian Lillard'dı.

Bulls'ta Markkanen 17 sayı, 9 ribaunt, Justin Holiday 25 sayı, Zach LaVine ve Nikola Mirotic 18'er sayıyla oynadı. Heat'te Goran Dragic 22 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Kelly Olynyk 21 sayı, 8 asist ve Wayne Ellington'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ERSAN'DAN 20 SAYI, 5 RİBAUNT

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın San Antonio Spurs'ü 102-99 mağlup ettiği mücadelede 20 sayı ve 5 ribaunt üretti. Ev sahibi Hawks'ta 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamlayan Dennis Schroder ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon, galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 25 sayı, 11 ribaunt, Patty Mills ve Kyle Anderson 13'er sayıyla mücadele etti.

FİNALİSTLERİN DÜELLOSUNDA KAZANAN WARRİORS

Son 3 sezondur NBA finalinde karşı karşıya gelen Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir ekip Warriors kazandı. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Kevin Durant ve 23 sayı, 8 asist üreten Stephen Curry taşıdı. Draymond Green 11 sayı, 16 ribaunt, 9 asist, Klay Thompson ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Üst üste 4. yenilgisini alan Cavaliers'ta LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 4 blokluk performans sergiledi. Isaiah Thomas 19 sayı ve Kevin Love 17 sayı, 7 ribauntla oynadı. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 107-118

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 117-111

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 95-104

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 102-99

Brooklyn Nets-New York Knicks: 104-119

Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 123-114

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 108-118

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 95-88

Utah Jazz-Indiana Pacers: 94-109

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 113-102