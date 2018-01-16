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    16 Ocak 2018, Salı
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    Bulls'un çaylağından NBA rekoru

    Bulls'un çaylağından NBA rekoru

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'i 119-111 yenen 'un çaylak forveti , lig tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. , ağırladığı 'i 119-111 yenerek rakibinin 7 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki ilk sezonunu yaşayan Bulls'un 20 yaşındaki Fin oyuncusu , 41 maçta 101 üç sayılık basket atarak NBA tarihinde 100 üç sayı isabetine en hızlı ulaşan oyuncu rekorunu kırdı. Rekorun önceki sahibi, 44 karşılaşmada bunu başaran Damian Lillard'dı.

    Bulls'ta Markkanen 17 sayı, 9 ribaunt, Justin Holiday 25 sayı, Zach LaVine ve Nikola Mirotic 18'er sayıyla oynadı. Heat'te Goran Dragic 22 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Kelly Olynyk 21 sayı, 8 asist ve Wayne Ellington'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    ERSAN'DAN 20 SAYI, 5 RİBAUNT
    Milli basketbolcu , takımı 'ın 'ü 102-99 mağlup ettiği mücadelede 20 sayı ve 5 ribaunt üretti. Ev sahibi Hawks'ta 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamlayan Dennis Schroder ve 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon, galibiyette önemli rol oynadı.

    Spurs'te LaMarcus Aldridge 25 sayı, 11 ribaunt, Patty Mills ve Kyle Anderson 13'er sayıyla mücadele etti.

    FİNALİSTLERİN DÜELLOSUNDA KAZANAN WARRİORS
    Son 3 sezondur NBA finalinde karşı karşıya gelen ile Golden arasındaki mücadeleyi, 118-108 misafir ekip Warriors kazandı. Warriors'ı galibiyete, 32 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan ve 23 sayı, 8 asist üreten taşıdı. Draymond Green 11 sayı, 16 ribaunt, 9 asist, Klay Thompson ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

    Üst üste 4. yenilgisini alan Cavaliers'ta LeBron James, 32 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 4 blokluk performans sergiledi. Isaiah Thomas 19 sayı ve 17 sayı, 7 ribauntla oynadı. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 107-118

    Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 117-111

    Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 95-104

    Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 102-99

    Brooklyn Nets-New York Knicks: 104-119

    Chicago Bulls-Miami Heat: 119-111

    Memphis Grizzlies- Lakers: 123-114

    Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 108-118

    Thunder-Sacramento Kings: 95-88

    Utah Jazz-Indiana Pacers: 94-109

    Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 113-102

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:47
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