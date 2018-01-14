;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Lakers'tan peş peşe 4. galibiyet

    Lakers'tan peş peşe 4. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'i 107-101 yenen Lakers, üst üste 4. maçını kazandı.

    'e 7 maçla devam edildi. Lakers, deplasmanından uzatma sonunda 107-101 galip ayrıldı.

    Lakers'ta Julius Randle 23 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma da 18 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Jordan Clarkson 19, Kentavious Caldwell-Pope ise 17 sayı kaydetti.

    Mavericks'te Dennis Smith'in 23, Wesley Matthews ve Harrison Barnes'ın 17'şer sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - LaVine 11 ay sonra sahada

    , ağırladığı 'ı 107-105 mağlup etti. Bulls'un geçen sezon takasla kadrosuna kattığı ancak dizindeki sakatlık yüzünden 11 aydır forma giyemeyen Zach LaVine, 19 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayıyla bitirdi.

    Bulls'ta Kris Dunn 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma, 3 blok, Lauri Markkanen 19 sayı ve Nikola Mirotic 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.

    Pistons'ta Avery Bradley 26 sayı ve Andre Drummond 21 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

    - Bol skorlu maç Warriors'ın

    NBA lideri Golden , Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden 'a konuk olduğu karşılaşmayı, 127-125 kazandı.

    İlk yarıda 81 sayı atan Warriors'ta 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 24 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Klay Thompson 26 sayı üretti.

    Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 42 sayıyla sahanın en skoreri oldu. OG Anunoby 17, Serge Ibaka ise 14 sayı attı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 101-107 (uzatmada)

    Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 126-105

    Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 91-101

    Washington Wizards-Brooklyn Nets: 119-113 (uzatmada)

    Toronto Raptors-Golden State Warriors: 125-127

    Chicago Bulls-Detroit Pistons: 107-105

    San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 112-80

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lakers'tan peş peşe 4. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN