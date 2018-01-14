Lakers'tan peş peşe 4. galibiyet

NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanından uzatma sonunda 107-101 galip ayrıldı.

Lakers'ta Julius Randle 23 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma da 18 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Jordan Clarkson 19, Kentavious Caldwell-Pope ise 17 sayı kaydetti.

Mavericks'te Dennis Smith'in 23, Wesley Matthews ve Harrison Barnes'ın 17'şer sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- LaVine 11 ay sonra sahada

Chicago Bulls, ağırladığı Detroit Pistons'ı 107-105 mağlup etti. Bulls'un geçen sezon takasla kadrosuna kattığı ancak dizindeki sakatlık yüzünden 11 aydır forma giyemeyen Zach LaVine, 19 dakika süre aldığı karşılaşmayı 14 sayıyla bitirdi.

Bulls'ta Kris Dunn 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma, 3 blok, Lauri Markkanen 19 sayı ve Nikola Mirotic 16 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Pistons'ta Avery Bradley 26 sayı ve Andre Drummond 21 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

- Bol skorlu maç Warriors'ın

NBA lideri Golden State Warriors, Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Toronto Raptors'a konuk olduğu karşılaşmayı, 127-125 kazandı.

İlk yarıda 81 sayı atan Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Stephen Curry 24 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Klay Thompson 26 sayı üretti.

Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan, 42 sayıyla sahanın en skoreri oldu. OG Anunoby 17, Serge Ibaka ise 14 sayı attı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 101-107 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 126-105

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 91-101

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 119-113 (uzatmada)

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 125-127

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 107-105

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 112-80